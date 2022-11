God of War Ragnarök stellt Verkaufsrekord auf und legt stärksten PlayStation-Launch hin

In Deutschland legte God of War Ragnarök den drittbesten Launch des Jahres hin. In Japan hingegen konnten Kratos und Atreus nicht einmal das wochenlang erhältliche Splatoon 3 überflügeln. Alles nur Ausschnitte dieser großen Welt.

Insgesamt war es für God of War Ragnarök nämlich der stärkste Launch in der Geschichte der PlayStation. 5,1 Millionen Einheiten wurden in der ersten Woche weltweit verkauft. Damit stellen Atreus und Kratos nicht nur einen Franchise-Rekord auf.

God of War Ragnarök ist auch der am schnellsten verkaufte First-Party-Titel der PlayStation-Geschichte. Der Vorgänger, God of War, kam innerhalb der ersten drei Verkaufstage 2018 übrigens auf 3,1 Millionen verkaufte Einheiten.

Bildmaterial: God of War Ragnarök, Sony, Sony Santa Monica