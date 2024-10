Fans vermuten diese rührende Hommage in The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

Mit The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom führt Nintendo eine frische Version von Hyrule ein. Das bedeutet allerdings nicht, dass Zeldas Abenteuerspielplatz nicht auch diverse spaßige Easter Eggs verborgen hält.

Nun haben findige Fans eine vermeintlich interessante Entdeckung gemacht. Sie fragen sich nämlich, ob zwei Charaktere im Spiel eine Hommage an die legendäre Freundschaft zwischen den ehemaligen Nintendo-Managern Satoru Iwata und Reggie Fils-Aimé sein könnten. Dieses Gerücht hat so viel Aufsehen erregt, dass sogar Fils-Aimé selbst seine Meinung zu dem Thema äußerte.

Konkret geht es dabei um die beiden Zora Rogma und Inawa. Die beiden Zora vertreten als Assistenten die Anführer ihrer jeweiligen Stämme und versuchen diese zu einer Zusammenarbeit zu bewegen. Dabei werden sie schnell Freunde – eine Hommage an die Beziehung zwischen Reggie und Iwata? Vielleicht.

Die Theorie schlägt Wellen und bewegte jetzt auch Fils-Aimé persönlich zu einem Kommentar. Der fühlt sich nämlich „unglaublich gerührt“, sollte an der vermeintlichen Hommage etwas dran sein, wie er via Twitter teilt.

Für alle, die sich nicht erinnern: Satoru Iwata war von 2002 bis zu seinem frühen Tod im Jahr 2015 der vierte Präsident von Nintendo. Reggie Fils-Aimé war 13 Jahre lang – von 2006 bis 2019 – Präsident und COO von Nintendo America, bevor er sich von diesem Posten zurückzog. Ihre Freundschaft wurde unter Nintendo-Fans legendär und in zahlreichen Videos verewigt – Fils-Aimé hat Iwata zuvor als Mentor und guten Freund beschrieben.

via Automaton Media, The Gamer, Bildmaterial: The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, Nintendo