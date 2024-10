Die 5 besten Remakes von Horror-Kultspielen

Werbung. Horror ist ein vielfältiges Genre, das uns mit subtilen Elementen und einer unheimlichen Atmosphäre genauso gerne in Angst und Schrecken versetzt wie mit einem gruseligen Monster an einem Ort, dem man nicht entkommen kann. Leider sind letztere anfällig für den Lauf der Zeit – bestimmte Spezialeffekte werden auf einem 4k-Bildschirm schlechter aussehen als auf einem Röhrenfernseher.

Das ist eine bedauerliche Realität, die auch auf Videospiele zutrifft. Sie werden vom technologischen Wandel hart getroffen, und Grafiken, die zu ihrer Zeit hochmodern waren, wirken heute fast niedlich und entwerten die harte Arbeit, die mit der Musik, den Texten und dem Design geleistet wurde.

Zum Glück gibt es Remakes, welche die legendären Gruselgeschichten auf moderne Systeme übertragen, mit all dem Schnickschnack, der die Spiele wie ein Fenster in eine andere, viel gruseligere Welt erscheinen lässt.

Zum Glück gibt es Remakes, welche die legendären Gruselgeschichten auf moderne Systeme übertragen, mit all dem Schnickschnack, der die Spiele wie ein Fenster in eine andere, viel gruseligere Welt erscheinen lässt.

Die alten Schauplätze erneut besuchen

Eines dieser Remakes und der Grund, warum dieser Artikel überhaupt existiert, ist das diesjährige umfassende Remake des Horror-Klassikers Silent Hill 2. Ursprünglich wurde Silent Hill 2 von Konamis Team Silent im Jahr 2001 veröffentlicht und erntete schnell die Anerkennung, die es verdient. Jetzt, mehr als zwei Jahrzehnte später, erhielt es ein fantastisches, überzeugendes Remake von Bloober Team, dem Studio, das vor allem für die psychologischen Horrorspiele der „Layers of Fear“-Serie bekannt ist.

Mit frischer Grafik, einer Reihe von Verbesserungen der Spielqualität und sogar einer Erweiterung der erkundbaren Spielwelt bringt das Silent Hill 2 Remake den schaurigen Genre-Klassiker auf moderne Rechner, so dass eine neue Generation in die psychologisch vielschichtige Geschichte von Silent Hill 2 eintauchen kann.

Neustart

Ein weiterer Klassiker, der ein lang erwartetes Remake erhielt, ist System Shock, ein fesselndes Science-Fiction-Action-Abenteuer, das näher am Horror angesiedelt ist, als die Genrebezeichnung vermuten lässt. Es spielt auf einer Raumstation, auf der offensichtlich etwas sehr Unheimliches vor sich geht, an dem Cyborgs, Mutanten und eine ehrgeizige KI namens SHODAN beteiligt sind.

Sowohl das Originalspiel aus dem Jahr 1995 als auch das Remake von Nightdive Studios aus dem Jahr 2023 sind hervorragende, klaustrophobe und spannungsgeladene Erlebnisse, die es mit Spielen aufnehmen können, die Jahrzehnte später entwickelt wurden.

Probleme in Raccoon City

Ein weiteres Remake, das einen alten Klassiker aus den staubigen Regalen der Zeit holt, ist Capcoms eigenes Remake des 1998er-Hits Resident Evil 2. Ähnlich wie das Original folgt das Remake Leon S. Kennedy und Claire Redfield, die versuchen, in einer Stadt zu überleben, die von hochinfektiösen Zombies überrannt wird.

Im Remake von Resident Evil 2 wurde die „Panzersteuerung“ des Originals abgeschafft und die Kamera näher an die Charaktere herangeführt. Das machte das Spiel nicht nur dynamischer, sondern ermöglichte es Fans und Neueinsteigern auch, die hervorragende Grafik der Resident Evil-Engine zu genießen.

Technologische Auffrischung

Nicht alle Remakes greifen Jahrzehnte in die Vergangenheit zurück, manche werden einfach nur aufgefrischt, um sie für die Veröffentlichung auf einer neuen Hardware-Generation geeignet zu machen. Das ist mehr oder weniger die Situation bei der 2023er-Neuauflage von Dead Space, einem phänomenalen Horrorspiel aus dem Jahr 2008.

Das Dead-Space-Original ist auch Jahre später noch ein großartiges Spiel, aber die allgemeine technologische Aufrüstung in der Neuauflage machte das Planetenabbauschiff USG Ishimura noch immersiver und den Body-Horror der Necromorphs, noch … übler. Wenn man das Original nicht besitzt, sollte man sich nicht mit weniger zufriedengeben, sondern das Remake spielen.

Generationensprung

Schließlich gibt es auch Fälle wie The Last of Us Part I, ein Remake von Naughty Dogs postapokalyptischem, zombieverseuchtem Hit aus dem Jahr 2013. Es mag seltsam erscheinen, dass ein Spiel, das zu diesem Zeitpunkt noch nicht einmal ein Jahrzehnt alt war, ein Remake erhält, aber es gibt ein paar gute Gründe dafür. Nicht nur, dass das Spiel von der PlayStation 3 auf die PlayStation 5 gebracht wurde (obwohl es technisch gesehen ein Remaster für die PS4 gab), es brachte auch das vorherige PS-exklusive The Last of Us ein paar Monate später auf den PC.

Das Remake konzentrierte sich auf die technische Seite des Spiels und bot verbesserte Animationen, eine verbesserte NPC-KI und erweiterte Zugänglichkeitsoptionen. Fairerweise muss man sagen, dass das Originalspiel nichts anderes brauchte. Die filmische Geschichte zweier Personen, die versuchen, eine Reise durch die Vereinigten Staaten zu überleben, die von einer Pilzplage heimgesucht wird, die die Menschen in zombieähnliche Mutanten verwandelt, ist heute noch genauso gut wie 2013 – alles, was es brauchte, war ein kleiner technischer Schub, der es auf eine Stufe mit anderen Triple-A-PS5- und PC-Veröffentlichungen stellt.

Wird es noch weitere Remakes geben?

Mit den genannten Spielen ist das Thema natürlich noch nicht erschöpft. Allein im Jahr 2024 gab es zum Beispiel ein Remake von Alone in the Dark sowie ein Remake des interaktiven Films Until Dawn von Supermassive. Vielleicht wird auch eine aufgefrischte Version des ursprünglichen Silent Hill in die Fußstapfen seines Nachfolgers treten, wer weiß?

Was auch immer die Zukunft bringen wird, bleibt abzuwarten.

