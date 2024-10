Die Karten von Zelda: Echoes of Wisdom und dieses Zelda-Spiels sind mitunter nahtlos identisch

Mit The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom ging die beliebte Serie kürzlich in die nächste Runde und rückt dabei nicht zuletzt endlich die titelgebende Prinzessin in den Fokus. Wie wir in unserem Test verraten, lässt euch die neue Iteration von Hyrule jede Menge Freiheit beim Erkunden der Welt. Das lassen sich Fans natürlich nicht zweimal sagen.

Aufmerksame Fans haben schnell festgestellt, dass die neue Version von Hyrule viel mit einer anderen Version von vor Jahrzehnten gemeinsam zu haben scheint. Demnach scheint die Karte des Spiels nicht nur an „A Link to the Past“ angelehnt, sie ergänzt die Karte des SNES-Titels gar nahtlos, wie ein Fan via Twitter präsentiert.

Dazu gesellen sich diverse Hinweise in der Welt, wie verwitterte Sehenswürdigkeiten, die in „A Link to the Past“ noch intakt waren. Twitter-Nutzer und IGN-Autor MetroidMike64 hat dazu eine schöne Vergleichsgalerie bei Twitter eröffnet.

Was das nun für die Platzierung in der Zeitlinie und die Verbindungen der Geschichte bedeutet? Das werden Fans wohl noch emsig ermitteln müssen. Wenngleich mittlerweile ohnehin klar ist, dass die offizielle Zeitlinie der Zelda-Spiele eine ziemlich wirre Angelegenheit ist. Nicht so einfach, mit der Timeline, erörtere zuletzt auch Eiji Aonuma.

Das tut dem Spielspaß keinen Abbruch. Wir waren in unserem Test zu „Echoes of Wisdom“ mächtig angetan. The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom ist ab sofort für Nintendo Switch erhältlich.

via Go Nintendo, IGN, MetroidMike64, Bildmaterial: The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, Nintendo