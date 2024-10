Endlich: Erste Details zur Kollaboration von Final Fantasy und Magic the Gathering

Deutlich über ein Jahr ist es her, dass Wizards of the Coast den Fahrplan für kommende Kollaborationen zu Magic the Gathering vorstellte. Fallout, Assassin’s Creed … hui … und Final Fantasy! Seitdem warten Final-Fantasy-Fans geduldig auf weitere Details. Das Warten hat ein Ende.

Heute beginnt die Magic Con in Las Vegas und im Rahmen derer wird man am heutigen Abend um 22 Uhr deutscher Zeit erste Einblicke zu „The Foundations of Magic’s Next Era“ geben. Mit dabei auch: Final Fantasy.

Der US-Account zu Final Fantasy bei Twitter kann es ebenfalls nicht erwarten und teilte ein erstes Artwork zum legendären Kefka aus Final Fantasy VI, illustriert von Arif Wijaya, das wohl auch ein Kartenmotiv sein wird.

Wie Wizards of the Coast mitteilt, wird es während des Panels einen Liveticker bei Twitter geben. Im Anschluss wird man ein VOD des Panels bei Youtube zur Verfügung stellen. Auch wir werden natürlich berichten! Seht unten das komplette Kefka-Artwork.

Das komplette Kefka-Artwork:

Bildmaterial: Magic the Gathering, Wizards of the Coast