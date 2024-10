Ein Abend voller Nostalgie: Tribute to One Piece lockt mit Konzerten in ganz Deutschland

One Piece feiert in diesem Jahr das 25. Jubiläum – auf ganz unterschiedliche Weise, unter anderem mit einer coolen UT Kollektion von UNIQLO. Auch Panini ist mit am Start und veröffentlicht eine exklusive Trading Card Collection.

Bestens geeignet, um in Erinnerungen zu schwelgen: Musik. Erst im August machte die One Piece 25th Anniversary Music Symphony in Deutschland einen Halt. Mit Tribute to One Piece: Dreamlight Concert* bieten sich jetzt weitere Möglichkeiten.

Die Konzertreihe spielt „in traumhafter Atmosphäre“ einen Tribut auf dem Piano. Versprochen: ein Abend voller Emotionen und Nostalgie. Am 15. November geht es mit Konzerten in Leipzig los, bevor in den folgenden Wochen München, Dortmund, Bonn, Frankfurt, Hamburg und Stuttgart besucht werden.

Bei Eventim* könnt ihr euch eure Tickets sichern. „Von epischen Klassikern wie To The Grand Line, Overtaken und We Are bis hin zu ikonischen deutschen Openings wie Die Legende, die für viele von uns zur Kindheitshymne wurde, ist alles dabei, was das Gummi-Herz höherschlagen lässt.“

Bildmaterial: Dreamlight Concert