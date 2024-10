Deutscher Kinostart: Solo Leveling -Reawakening- seht ihr dank Crunchyroll bald hierzulande

Crunchyroll hat bekannt gegeben, dass man sich die Rechte für Fan-Omnibus-Film Solo Leveling -Reawakening- gesichert hat und diesen in die deutschen Kinos bringt. Dafür steht auch schon der Termin fest.

Der Film basiert auf dem koreanischen Bestseller-Webroman, der auch schon einen beliebten Anime und zuletzt auch eine Mobile-Adaption hervorgebracht hat. Es handelt sich um eine „spezielle Zusammenfassung der ersten Staffel“, wie Crunchyroll berichtet. Dazu gibt es einen exklusiven ersten Blick auf die ersten beiden Episoden der neuen Staffel.

Crunchyroll und Sony Pictures Entertainment bringen das „bedeutende Kinoerlebnis für Fans“ am 26. November in die deutschen Kinos – in japanischer Originalfassung mit deutschen Untertiteln. Die erste Staffel von Solo Leveling ist seit Januar 2024 bei Crunchyroll verfügbar. Die zweite Staffel soll im Januar 2025 an den Start gehen.

Solo Leveling erzählt die Geschichte von Sung Jinwoo, einem der sogenannten Jäger mit übermenschlichen Kräften, die vor über zehn Jahren erwacht sind, als ein Weg namens „Tor“ die Welt mit einer anderen Dimension verbunden hat. Die Jäger nutzen ihre Kräfte, um Dungeons innerhalb der Tore zu erobern und so ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Jinwoo trifft in einem niedrigstufigen Dungeon auf einen mysteriösen Doppeldungeon, in dem er eine Quest annimmt, die ihn zur einzigen Person mach, die sich aufleveln kann. Solo Leveling – ihr versteht.

Bildmaterial: © Solo Leveling Animation Partners