„Yakuza im Namen, sonst nichts“ – Fans nehmen frisch gestartete Yakuza-Serie auseinander

Mit Like a Dragon: Yakuza ging kürzlich die Amazon-Live-Action-Adaption der beliebten japanischen Gangster-Oper an den Start – und zwar mit durchwachsenen Kritiken.

Bringen die Medien der Adaption noch gemischte Gefühle entgegen, scheinen die Fans der Serie kaum etwas Positives abzugewinnen. Das deutet jedenfalls der entsprechende Subreddit an, indem sich Fans der Marke genüsslich über die Adaption auslassen.

In Antwort auf einen Thread, in dem IGNs 4/10-Rezension zitiert wird, schreibt ein User: „Ein generisches Krimidrama, dem der Name der Marke Yakuza aufgeklatscht wurde, um treue Fans dazu zu bringen, ihm Beachtung zu schenken. Es ist traurig, dass SEGA das gemacht hat“.

Darauf antwortet ein weiterer User: „Sie haben gesehen, wie viel Wohlwollen sie für die großartigen Spiele bekommen haben, die sie das ganze Jahr über herausgebracht haben, und beschlossen, das Jahr der alten Zeiten wegen mit einem Stück Schei*e zu beenden.“

Im selben Thread schreibt ein User: „Es ist Yakuza im Namen und sonst nichts“, wobei sich viele Diskussionen auf die Tatsache konzentrierten, dass die SchauspielerInnen die Spiele nicht im Voraus gespielt hatten. Dies bedeutete, dass die Versionen von Kiryu und Nishiki in der Show „nicht einmal annähernd ähnliche Charaktere“ wie die in den Spielen seien. Die Charakterisierungen veranlassten einen Poster zu der Aussage: „Dieser Kiryu ist jemand, den der echte Kiryu verprügeln würde, um ihm eine Art Lektion fürs Leben zu erteilen. In einer Nebengeschichte.“ Autsch.

Habt ihr bereits in die Yakuza-Serie reingeschaut? Wenn ja, wie lautet denn eure erste Meinung? Die ersten drei Folgen sind ab sofort verfügbar, die restlichen drei folgen am 1. November.

via The Gamer, Bildmaterial: Like a Dragon: Yakuza, Amazon Prime Video