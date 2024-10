Dicker Rabatt: Das erfolgreichste Switch-Game des Jahres schnappt ihr euch jetzt reduziert

Bevor wir einsteigen, gebt doch mal eure Tipps ab. Welches war das bislang erfolgreichste Switch-Game des Jahres in Deutschland? Princess Peach: Showtime? Mario vs. Donkey Kong? Nein, das muss natürlich Zelda: Echoes of Wisdom sein. Oder?

Alles falsch! Super Mario Bros. Jamboree legte den bisher stärksten Verkaufsstart eines Switch-Games in diesem fortgeschrittenen Jahr hin. Und jetzt, so kurz nach dem Launch, bekommt ihr es bei Amazon* schon heftig reduziert für 43,99 Euro. Eine glückliche Fügung: Auch Zelda: Echoes of Wisdom* ist heute auf 39,99 Euro reduziert!

Das sind nochmal ein paar Euro weniger als der ohnehin schon günstige Pre-Launch-Preis. Der Handel hatte sich kurz vor der Veröffentlichung gegenseitig unterboten und „Jamboree“ für 47,99 Euro angeboten. Das hatte vielleicht auch einen Einfluss auf den Verkaufserfolg des Spiels in Deutschland.

Super Mario Bros. Jamboree ist die selbsternannte größte Mario-Party aller Zeiten und der die Party-Laune der Switch-Fans ist auch nach Super Mario Party und Mario Party Superstars noch nicht getrübt. Bescheinigt auch unser Test: „Super Mario Party Jamboree ist randvoll mit Partykrachern“.

Bildmaterial: Super Mario Party Jamboree, Nintendo