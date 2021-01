Er erschuf ikonische Star-Fox- und F-Zero-Charaktere: Takaya Imamura verlässt Nintendo

Wie Takaya Imamura via Facebook bekanntgab, hat er sich nach 32 Jahren von seinem Arbeitgeber Nintendo verabschiedet. Mit einem Selfie vor dem Nintendo-Firmengebäude und traurigem Gemüt darüber, künftig nicht mehr an diesen Ort zurückzukehren, zog er den Hut vor seinen 32 Jahren harter Arbeit.

Imamura arbeitete in dieser langen Zeit bei Nintendo an zahlreichen Titeln. Als Grafik-Designer betreute er das originale F-Zero und die „Star Fox„-Spiele und steuerte auch die Charakter-Designs für Captain Falcon und Fox McCloud bei. Bei Star Fox 64 war er als Art Director zuständig, während er F-Zero X als Chefdesigner begleitete. Für The Legend of Zelda: Majora’s Mask kehrte er abermals in die Rolle des Art Directors zurück und erschuf unter anderem die kultige Figur Tingle. Weiterhin war er als Produzent von Star Fox: Assault und Star Fox: Command tätig und fungierte als Director von Steel Diver und Tank Troopers.

Wir ziehen ebenfalls den Hut und wünschen Imamura alles Gute für den weiteren Lebensweg!

via Gematsu, Bildmaterial: Star Fox 64, Nintendo