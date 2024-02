Banjo-Kazooie: Das angebliche Reboot wird nochmal überarbeitet, behauptet ein Insider

Ein Insider behauptet, dass der vermeintliche Reboot von Banjo-Kazooie für Xbox „überarbeitet“ werde und dass die vorgenommenen Änderungen „zum Besseren“ sind.

Von seinen Auftritten als spielbare Kämpfer in Super Smash Bros. Ultimate oder in den Neuauflagen seiner klassischen Abenteuer für Rare Replay abgesehen, gab sich das beliebte Duo zuletzt in Banjo-Kazooie Nuts & Bolts aus dem Jahr 2008 die Ehre. Ein Umstand, der sich mit einem neuen Spiel ändern soll, das sich laut Insider NateDrake bei Microsoft in Entwicklung befinden soll.

Erst kürzlich behauptete der Insider, dass das unangekündigte Banjo-Spiel ein „aktives Projekt“ bei Xbox sei, nachdem es bereits im Jahr 2022 grünes Licht erhalten hätte.

Wer hofft, dass das neue „Banjo“ bald enthüllt wird, sollte seine Erwartungen aber vielleicht im Zaum halten. NateDrake gab ein Update zu dem gemunkelten Spiel, das darauf hindeutet, dass noch viel Arbeit ansteht.

Wie der Twitter-User HazzadorGamin aufzeigt, wurde NateDrake kürzlich nach dem Reboot von Banjo-Kazooie auf ResetEra gefragt. Als Antwort auf die Frage erklärte er, dass das Neueste, was er darüber gehört habe, sei, dass es „von seinem ursprünglichen Umfang und seiner ursprünglichen Vision überarbeitet“ werde.

Er wies darauf hin, dass es eine Weile dauern wird, bis wir davon hören. Aber: Besagte Änderungen fänden zum Besten des Spiels statt, so der Insider. Zurück ans Reißbrett? Wie lange es auch dauern möge, Banjo-Kazooie-Fans nehmen die Wartezeit wohl in Kauf, sollten sich die Gerüchte doch nur als wahr erweisen.

via The Gamer, Bildmaterial: Super Smash Bros. Ultimate, Nintendo