Mixtape: BAFTA-gekröntes Studio Beethoven & Dinosaur und Annapurna kündigten Spiel an

Beethoven & Dinosaur und Annapurna Interactive, da muss man nicht viel Fantasie haben, um zu ahnen, dass da etwas Feines entstehen kann. Wissen wir natürlich erst, wenn es fertig ist.

Beim Xbox Games Showcase kündigten diese Partner jedenfalls Mixtape an. Die BAFTA-Preisträger (The Artful Escape) arbeiten am Spiel, das 2025 für PS5, Xbox Series und PCs erscheinen soll. Die Präsentation bei Xbox lässt erahnen: auch im Game Pass geht Mixtape an den Start.

„In ihrer letzten Nacht der Highschool begeben sich drei FreundInnen auf ein letztes Abenteuer. Auf dem Weg zu ihrer letzten Party zusammen zieht sie eine perfekt kuratierte Playlist in traumhafte Nachstellungen ihrer prägenden Erinnerungen“, führt Xbox ein.

Spielerisch wird diese Geschichte mit freudigem Gameplay wie Skateboarden, Fotografieren und einem verlassenen Vergnügungspark präsentiert. Dazu kommt Musik von DEVO, Roxy Music, Lush, The Smashing Pumpkins, Iggy Pop, Siouxsie and the Banshees, Joy Division und mehr.

Der Ankündigungstrailer:

Bildmaterial: Mixtape, Annapurna Interactive, Beethoven & Dinosaur