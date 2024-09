Remake-Trilogie zu Final Fantasy VII: Yoshinori Kitase wünscht sich mehr Plattformen für die Spiele

Eigentlich von Anfang an die Gretchenfrage der Remake-Trilogie: die Frage nach (mehr) Plattformen. Mit den Berichten, insbesondere Final Fantasy VII Rebirth würde hinter den Erwartungen von Square Enix zurückbleiben, wurde die Frage nur akuter.

Deshalb stellte man sie in einem neuen Interview am Rande der Otakon in Washington noch einmal den Machern: Ob es Pläne geben würde, „das Konsolen-Exklusivitätsfenster für den nächsten Teil der Remake-Trilogie“ zu ändern?

Wenn es so wäre, würde Producer Yoshinori Kitase es vermutlich nicht in einem Interview bestätigen. Aber die Antwort ist dennoch interessant. „Was die Strategie der [Konsolen-]Veröffentlichung betrifft, so gibt es dazu nichts, was wir kommentieren könnten“, antwortet Kitase zunächst.

„Aber insgesamt freuen wir uns darauf, dass mehr Spieler diesen Titel genießen und spielen werden. Wir wünschen uns also, dass dies geschieht“, sagt gegenüber ANN Yoshinori Kitase weiterhin. Gibt es also eine Perspektive für die Xbox-Versionen zur Remake-Trilogie?

Final Fantasy VII Remake ist inzwischen für PCs erhältlich, Final Fantasy VII Rebirth noch nicht. Die Ankündigung der PC-Version zu Rebirth scheint eine Frage der Zeit. Um die Xbox-Portierung ranken sich aber seit Jahren die Gerüchte und Mutmaßungen.

Bald steht die Tokyo Game Show an. Zuletzt berichtet der gut informierte WindowsCentral-Journalist Jez Corden, „die ganze Palette“ von Final Fantasy würde für Xbox auf dem Plan stehen. Der ebenfalls geschätzte Alex Donaldson hielt dagegen: Xbox-Versionen von Remake oder Rebirth seien derzeit nicht in aktiver Entwicklung.

Bildmaterial: Final Fantasy VII Rebirth, Square Enix