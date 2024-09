PlayStation Plus im September mit einem Zelda-like und neuen PS2- und PSP-Klassikern

Pünktlich zur nahenden Monatsmitte hat Sony die Spiele vorgestellt, welche Mitglieder der „PlayStation Plus Extra“- und „Premium-„Tarife erwarten. Das Update erfolgt am 17. September und umfasst für PS4 und PS5 folgende Games.

Das Highlight des Monats dürfte The Plucky Squire werden, respektive Der Kühne Knappe, so die lokalisierte Version. Mit seiner Veröffentlichung steht The Plucky Squire, das schon jetzt als eines der besten Zelda-likes des Jahres gefeiert wird, bei PlayStation Plus zur Verfügung.

Die Neuzugänge:

The Plucky Squire (PS5)

Under The Waves (PS4 & PS5)

Night in the Woods (PS4 & PS5)

Chernobylite (PS4 & PS5)

Wild Card Football (PS4 & PS5)

Space Engineers (PS4 & PS5)

Road 96 (PS4 & PS5)

Ben 10 (PS4)

Far Cry 5 (PS4)

Neue Klassiker:

Secret Agent Clank (PSP)

Sky Gunner (PS2)

Mr. Mosquito (PS2)

Schon mal von Mr. Mosquito gehört? Vielleicht kennt ihr ihn schon aus Astro Bot. Darüber hinaus wird für Premium-Nutzer Pistol Whip für PlayStation VR2 verfügbar. Visualisiert sieht das a Line-up mit ausgewählten Games wie folgt aus.

Bildmaterial: Sky Gunner, Sony Interactive Entertainment, PixelArts