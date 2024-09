Custom-PCs zu Final Fantasy XVI sorgen für Aufsehen, aber eure Chancen sind quasi null

Für den Preis baut euch jemand einen Custom-PC der besser ist. Das habt ihr wahrscheinlich in den letzten zwei Tagen seit der Ankündigung der PlayStation 5 Pro oft gehört. Wofür 799 Euro garantiert nicht genügen: für diesen Custom-PC von Square Enix zu Final Fantasy XVI.

Anlässlich der unmittelbar bevorstehenden Veröffentlichung von Final Fantasy XVI für PCs bei Steam und im Epic Games Store verlost Square Enix zwei echte Monster, respektive Esper. Die Custom-PCs sind nach Odin und Bahamut benannt und entsprechend gestaltet.

Der Haken: Einerseits gibt es nur genau zwei Exemplare davon. Andererseits ist Odin den Fans in den Vereinigten Staaten vorbehalten und Bahamut jenen in Kanada. Fans außerhalb der USA und Kanada dürfen am Gewinnspiel gar nicht erst teilnehmen, bei dem die Custom-PCs verlost werden.

Jeder PC hat einen Wert von 10.000 US-Dollar und verbaut sind unter anderem: AMD Ryzen 7 7800X3D, AMD Radeon RX 7900 XT, GIGABYTE B650 Aorus Elite AX und 4x Delta RGB DDR5 16GB sowie eine Western Digital 2TB WD Blue SN580 NVME SDD.

Throwback: Als Square Enix etwa zwei Jahre nach dem ursprünglichen Launch eine PC-Version von Final Fantasy XV veröffentlichte, gab es auch einen Custom-PC, der bei der Tokyo Game Show von NVIDIA ausgestellt wurde. Motiv: Lunafreya.

Die PC-Version zu Final Fantasy XVI erscheint am 17. September für PC-Steam und im Epic Games Store. Eine spielbare Demo könnt ihr euch jetzt schon herunterladen. Die Complete Edition inklusive der DLCs „Echoes of the Fallen“ und „The Rising Tide“ wird PC-Nutzende 69,99 Euro kosten.

Bildmaterial: FINAL FANTASY XVI © 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.