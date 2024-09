Mit diesen Titeln überrascht die Steam-Bibliothek des Final-Fantasy-Schöpfers

Solltet ihr euch schon immer gefragt haben, was ein Final-Fantasy-Schöpfer so privat spielt, wenn er nicht gerade knietief in Final Fantasy XIV versinkt, liefert ein frischer Tweet von Hironobu Sakaguchi einen interessanten Einblick.

Mit dem Screenshot seiner Steam-Oberfläche bewirbt Sakaguchi den kürzlichen Start von Final Fantasy XVI. Und gibt obendrein einen kleinen Einblick in seine bunte Bibliothek. Da finden sich etwa The Witcher 3: Wild Hunt, Fallout 4 oder auch The Elder Scrolls: Skyrim. Der Mann hat offensichtlich etwas für westliche Rollenspiele übrig.

Aber auch Neuerscheinungen wie Warhammer 40,000: Space Marine 2 und Black Myth: Wukong machen es sich in Sakaguchis Bibliothek bequem. Dazu gesellen sich Elden Ring und Lies of P – offensichtlich kann auch ein knackiger Schwierigkeitsgrad den Entwickler nicht abschrecken. Dann wären da noch Hades, Pyre, Transistor und Bastion – Sakaguchi hat also quasi beim gesamten „Supergiant Games“-Portfolio zugeschlagen.

Aber auch Titel, die näher an seinen Wurzeln sind, sind in der Bibliothek vertreten. So etwa der RPG-Klassiker Chrono Trigger oder Tactics Ogre Reborn von Yasumi Matsuno – bekanntermaßen ein guter Freund von Sakaguchi.

Wenn er nicht grad selbst spielt, ist Sakaguchi nach wie vor mit dem Entwickeln von Spielen beschäftigt. Sein aktuelles Projekt – Fantasian Neo Dimension – erscheint im Winter für Nintendo Switch. Und ein unangekündigtes Projekt ist ebenso in Arbeit.

