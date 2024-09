Jetzt im deutschen Pop-up-Store von Nintendo: Exklusives Merchandise zu Animal Crossing

Aufgepasst, Animal-Crossing-Fans! Was Videospiele angeht, erleidet ihr gerade eine Durststrecke. Animal Crossing: New Horizons ist schon einige Jahre alt und der Mobile-Ableger Animal Crossing: Pocket Camp wird eingestellt, wenngleich es auch eine Offline-Variante geben wird, die folgt.

Jetzt heißt es, sich mit Merchandise über Wasser zu halten! Zufälligerweise hat da der My Nintendo Store gerade genau das richtige für euch. Dort wurde neues Merchandise zu „Animal Crossing“ ins Sortiment aufgenommen.

Das neue Merchandise ist Teil des digitalen Pop-up-Stores und neu aufgenommen. Hier verkauft Nintendo zeitlich beschränkt exklusives Merchandise aus Japan. Zu Animal Crossing gibt es ein schickes T-Shirt, einen Karabinerhaken und einen A4-Ordner in entsprechender Optik.

Neben den neuen Animal-Crossing-Artikeln gibt es auch Produkte zu The Legend of Zelda, Super Mario und Splatoon im neuen, deutschen Pop-up-Store. Das Sortiment findet ihr hier. Leider nur digital – ein echter Nintendo Store, wie es in Japan mehrfach gibt, das wäre auch toll, oder?

Die Chance auf einen echten physischen Pop-up-Store besteht: Bereits bei der Japan Expo 2024 vor einigen Wochen gab es einen solchen in Paris. In Kürze gibt es in Zürich bei der Pop Con 2024 einen weiteren Pop-up-Store von Nintendo.

Bildmaterial: Nintendo