Pokémon-Legenden Z-A könnte eine etablierte Spielmechanik überarbeiten

Das Reiten von Pokémon spielt nun bereits seit einigen Editionen eine wichtige Rolle in den Taschenmonster-Abenteuern. Gerade angesichts der wachsenden Spielwelten lässt sich die Mechanik kaum noch wegdenken.

Eine neue, von Nintendo und The Pokémon Company patentierte Mechanik lässt nicht nur darauf schließen, dass Reit-Pokémon im nächsten Jahr mit Pokémon-Legenden: Z-A zurückkehren, sondern auch, dass dieses Feature eine kleine Auffrischung erfährt.

Obwohl Fans aufgrund des mutmaßlichen Open-World-Settings von Pokémon Legends: Z-A bereits davon ausgingen, dass es in dem Spiel in irgendeiner Form Reit-Pokémon geben wird, sind viele in der Community immer noch gespannt, wie die übliche Vielfalt an Reit-Pokémon in ein Spiel passt, das angeblich vollständig in der Stadtlandschaft von Illumina City spielt.

Dank Informationen aus einem kürzlich veröffentlichten Patent sieht es so aus, als würde dieses Feature in Pokémon Legends: Z-A wieder auftauchen. Besagtes Dokument scheint eine Verbesserung der Animationsflüssigkeit beim Auf- und Absteigen von Reit-Pokémon zu beschreiben.

Insbesondere scheint es sich auf die Idee zu beziehen, dass Spielercharaktere automatisch von Reit-Pokémon absteigen, wenn sie den Boden erreichen, und in einen normalen Bewegungszustand übergehen, möglicherweise im Zuge einer Animation.

Pokémon-Fans werden die Stirn runzeln. Immerhin ist genau das doch bereits in den Editionen Karmesin und Purpur der Fall. Es ist aber nicht unwahrscheinlich, dass Game Freak in diesem Bereich Verbesserungsbedarf erkennt und Ressourcen investiert, um die entsprechenden Animationen zu verbessern. Es könnte auch auf eine völlig neue Art von Reit-Pokémon hindeuten.

Spätestens im kommenden Jahr wissen wir mehr. Dann soll Pokémon-Legenden: Z-A für Nintendo Switch erscheinen.

