Tales of the Shire hat schlechte und gute Nachrichten für „Der Herr der Ringe“-Fans

Die Ankündigung von Tales of the Shire im April hat nicht nur hartgesottene „Herr der Ringe“-Fans aufhorchen lassen. Eine gemütliche Lebenssimulation im „Herr der Ringe“-Universum klingt: passend.

Das zuvor angekündigte Zeitfenster für die Veröffentlichung im Herbst 2024 hat man jetzt allerdings auf Anfang 2025 korrigiert. Die Veröffentlichung ist weiterhin für PlayStation 5, Xbox Series, Switch und PCs über Steam geplant.

„Wir alle hier bei Weta Workshop freuen uns, dass Sie uns im Auenland, einem friedlichen Fleckchen in J.R.R. Tolkiens Welt, Gesellschaft leisten“, heißt es in einer Mitteilung von Weta Workshop. „Wenn ein neuer Hobbit zum ersten Mal nach Wasserau kommt, soll dieser Moment all das sein, was Sie sich erhoffen.“

Mehr Einblicke gibt es trotzdem schon sehr bald. Am 22. September um 19:30 Uhr deutscher Zeit werden wir beim A Hobbit Day Showcase mehr über Tales of the Shire und das neue Veröffentlichungsdatum erfahren.

In Tales of the Shire übernehmt ihr die Rolle eines selbst erstellten Hobbits und müsst euch fortan um den Aufbau und die Entwicklung eines Hobbit-Dorfs kümmern. Das beschauliche Örtchen Wasserau ist Schauplatz dieses gemütlichen Abenteuers. Weitere Einblicke bekommt ihr in diesem Beitrag!

Bildmaterial: Tales of the Shire, Private Division, Wētā Workshop