Die Macher von Life is Strange sind in Schieflage – Jusant und Banishers haben nicht gezündet

Don’t Nod, bekannt und größer geworden mit der Erschaffung der Marke Life is Strange, ist in Schieflage. Nach Spielen wie Vampyr, Tell Me Why und Twin Mirror lief es zuletzt nicht mehr so gut. In einer Nachricht an die Investoren heißt es ganz konkret, dass sowohl Jusant als auch Banishers: Ghosts of New Eden die Erwartungen nicht wie erhofft erfüllt hätten.

Man sei „natürlich enttäuscht“ über die Performance in einem allerdings „wettbewerbsintensiven und selektiven Markt“, heißt es. „Trotz ausgezeichneter Kritiken haben Jusant and Banishers: Ghosts of New Eden leider nicht die kommerziellen Ergebnisse erzielt, die wir uns erhofft hatten, was zu einer Verschlechterung unserer Halbjahresergebnisse 2024 führte und uns dazu veranlasste, alle möglichen Optionen bezüglich unserer Strategie zu prüfen“, so der Publisher und Entwickler.

Die Nachricht erklärt weiterhin, bis Ende 2027 wolle Don’t Nod zwei Spiele veröffentlichen, die man jetzt einer Überarbeitung unterziehen möchte, um ein breites Publikum anzusprechen. Das nächste Spiel von Don’t Nod ist Lost Records: Bloom & Rage und es ist unklar, ob schon dieses Spiel damit gemeint ist.

Hier ist es für tiefgreifende Anpassungen sicherlich zu spät, denn die Veröffentlichung des ersten Teils ist bereits für den 18. Februar 2025 festgelegt. Lost Records erscheint in zwei „Tapes“ und wurde vom Team erschaffen, das sich für Life is Strange verantwortlich zeigte.

via VGC, Bildmaterial: Jusant, Don’t Nod