Amazon schenkt euch derzeit drei „Herr der Ringe“-Games

Zur Feier der anstehenden Premiere der zweiten Staffel der Amazon-Serie „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ schenkt euch Amazon ab sofort drei Videospiele. Die neue Staffel geht am 29. August an den Start.

Wenn ihr Prime-Kunde seid, dann habt ihr jetzt Zugriff auf GOG-Codes zu Middle-earth: Shadow of Mordor (Game of the Year Edition) und LEGO: The Lord of the Rings. Bei Amazon Luna gibt es obendrein Middle-earth: Shadow of War.

„Kämpfe dich durch Mordor und entdecke die Wahrheit über den Geist, der dich beherrscht und die Ursprünge der Ringe der Macht. Steige zur Legende auf und stelle dich schließlich Sauron in dieser neuen Mittelerde-Saga“, führt man zu Shadow of Mordor ein.

Im August hat Prime Gaming unter anderem eine Reihe von „Tomb Raider“-Games im Abo verfügbar gemacht. Welche Games darüber hinaus im August an den Start gegangen sind, erfahrt ihr hier. Das September-Line-up dürfte uns bald erwarten.

Hier findet ihr eine Landing-Page*, die euch übersichtlich alles Weitere erklärt und alle Inhalte auflistet, die ihr euch schnappen könnt. Auf dieser Seite findet ihr die aktuell in Prime Gaming* verfügbaren Games. Falls ihr noch kein Amazon Prime habt, könnt ihr es 30 Tage lang kostenlos testen*.

