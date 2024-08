Nach Sonic bekommt jetzt die nächste SEGA-Marke einen Kinofilm spendiert

Verfilmungen auf Basis von Videospielmarken wurden lange skeptisch beäugt. In jüngerer Vergangenheit wussten aber diverse Adaptionen ein positiveres Bild zu zeichnen, das offenbar auch beim Publikum gut ankommt. Eine der Marken, denen der Sprung auf die große Leinwand gelungen ist, wäre sicherlich Sonic the Hedgehog.

Und eben diese Filme haben nun offensichtlich die Türen bei SEGA für weitere Film-Adaptionen geöffnet. Demnach soll eine Umsetzung des Genesis-Klassikers Eternal Champions in Produktion sein.

Der Titel wurde 1993 veröffentlicht und war SEGAs Antwort auf Street Fighter und Mortal Kombat. Der Titel bekam im Laufe der Jahre eine Fortsetzung und Spin-offs spendiert, ehe es wieder ruhig um die Marke wurde.

Für die Verfilmung hole man sich Drehbuchautor Derek Connolly an Bord, der in Sachen Videospielverfilmungen bereits Erfahrung mitbringt, wie Hollywood Reporter berichtet. Immerhin hat er das Drehbuch zu Meisterdetektiv Pikachu verantwortet und auch für die geplanten Filme zu Metal Gear Solid und The Legend of Zelda soll er das Skript tippen. Mit Toru Nakahara stellt man dem Projekt den Produzenten der Sonic-Filme an die Seite. Wann mit dem Film zu rechnen ist, bleibt vorerst unklar.

via GameRant, Bildmaterial: Sonic the Hedgehog 3, Sega, Paramount Pictures