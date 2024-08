Trotz Kritik: Silent Hill Ascension wird mit renommiertem Award ausgezeichnet

Eine Nachricht, mit der wohl vor allem Silent-Hill-Fans nicht gerechnet hätten: Genvids episodisch angelegtes, interaktives Serien-Projekt Silent Hill Ascension hat einen Creative Arts Emmy gewonnen. Ausgezeichnet wurde das Projekt für herausragende Innovation in der Programmierung neuer Medien.

Genvid-CEO Jacob Navok ließ nicht lang mit einem feierlichen Twitter-Post auf sich warten und erklärte, die Auszeichnung für „Ascension“ sei ein „Zeugnis für das Engagement“ des Teams.

„Diese Auszeichnung ist ein Beweis für das Engagement der Teammitglieder auf der ganzen Welt, die jahrelang an dem Projekt gearbeitet haben“, so Navok, der „mehr als 300 Autoren, Künstler, Entwickler, QA-Tester, Mocap-Darsteller, Synchronsprecher und Lokalisierungsredakteure“ damit meint.

Vom 31. Oktober 2023 bis zum 15. Juli 2024 habe man „168 Auswahlmöglichkeiten über die gesamte Serie hinweg gestreamt“, so Navok. Der Aufwand ist in der Tat löblich – einige Fans dürften angesichts der Auszeichnung trotzdem mit der Stirn runzeln.

Immerhin entfachte das Projekt seinerzeit satte Kritik. Vor allem die Monetarisierung und eine chaotische Benutzeroberfläche ließ „Ascension“ bei vielen Fans flott durchfallen. Die halbgaren Erklärungsversuche von Navok im Nachgang der Premiere machten es auch nicht besser.

Mit nominiert war übrigens „What If…? – An Immersive Story“ von Marvel. Die 76. Creative Emmy Awards werden am 7. und 8. September 2024 im Peacock Theater in Los Angeles verliehen. Die Primetime Emmy Awards gibt es dann in der Folgewoche, am 15. September.

via Eurogamer, GamesIndustry, Emmys, Bildmaterial: Silent Hill: Ascension, Konami, Genvid, Behaviour Interactive, Bad Robot Games, dj2 Entertainment