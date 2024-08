Sword Art Online: Factured Daydream lädt euch zum Open Network Test ein

Mit dem 4. Oktober hat Bandai Namco bereits einen konkreten Termin für die Veröffentlichung von Sword Art Online: Factured Daydream ausgelobt. Zuvor wird man das Spiel aber in einem Open Network Test noch einmal auf Herz und Nieren testen. Dafür ist natürlich eure Unterstützung notwendig.

Vom 21. bis zum 23. September 2024 findet der Open Network Test auf PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch und PC-Steam statt. Die Sessions in diesem Zeitraum beginnen am 21. September um 4 Uhr deutscher Zeit (24 Stunden lang) und am 22. September um 8 Uhr deutscher Zeit bis 5 Uhr morgens des Folgetags.

Der Open Network Test wird euch es euch ermöglichen, „die virtuelle Welt zu erkunden und sich in Kämpfen mit bis zu 20 Mitspielenden Feinden wie dem Skull Reaper und dem Schwertgolem zu stellen“. Dabei schlüpfen ihr in die Rollen der verschiedenen Charaktere. Aus neun Charakteren des ingesamt 21 Charaktere umfassenden Kaders könnt ihr dabei wählen.

Als Kämpfer stehen Kirito und Asuna zur Verfügung. Als Tank wartet Agil. Agile Schurken könnt ihr aus Agor und LLENN wählen. Als Magier steht nur Oberon zur Verfügung. Die auf Fernkampf spezialisierten Ranger sind Sinon und Fukaziroh. Und Supporter schließlich Leafa.

Alle, die das Spiel kaufen, können die im Open Network Test erhaltene Ausrüstung (Waffen und Zubehör) zur Veröffentlichung des Multiplayer-Adventures in die Vollversion von Sword Art Online: Fractured Daydream übertragen. Am 4. Oktober ist es so weit!

Bildmaterial: Sword Art Online: Fractured Daydream, Bandai Namco, Dimps