Konami-Producer beantwortet die Frage nach Metal Gear Solid 4 für moderne Plattformen

Fan von Metal Gear Solid hoffen nach wie vor auf eine Portierung von Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots für aktuelle Konsolen und PC. Das Spiel ist nach wie vor nur für PS3 erhältlich und hätte eine Veröffentlichung auf modernen Plattformen gewiss mehr als verdient.

Spätestens seit klar wurde, dass Guns of the Patriots nicht Teil der „Vol. 1“ der Metal Gear Solid Master Collection sein wird, hoffen und bangen die Fans der Reihe, dass dies mit der Master Collection Vol. 2 endlich nachgeholt wird. Doch nach wie vor ist Vol. 2 gar nicht angekündigt.

Konami bittet nach wie vor um Geduld

Konami betonte nun ausdrücklich, dass man sich natürlich darüber im Klaren sei, was die Fans der Reihe gerne sehen möchten und deutete an, dass Guns of the Patriots früher oder später den Weg auf weitere Plattformen finden wird.

IGN bei Konami-Producer Noriaki Okamura ganz konkret nach einer Veröffentlichung von MGS4 für moderne Plattformen. „Im Moment machen wir uns intern noch Gedanken darüber, was wir für die Zukunft der Serie tun sollten. Es tut uns also leid, dass wir im Moment nicht wirklich etwas verraten können. Aber bleibt dran“, so seine Antwort.

In einem im letzten Jahr veröffentlichten Twitter-Beitrag des Synchronsprechers David Hayter (Snake und Big Boss) gab dieser außerdem einen kleinen Hinweis, da er auf dem Bild neben einer lebensgroßen MGS4-Figur posiert und ein Meeting am Vortag erwähnt. Ein ziemlich eindeutiges Zeichen dafür, dass eine Portierung von MGS4 in naher Zukunft gar nicht so abwegig erscheint.

via IGN, Bildmaterial: Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots, Konami