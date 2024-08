Final Fantasy XIV: So plant Naoki Yoshida die Zukunft für Solo-Spieler des MMORPGs

Seit einiger Zeit arbeiten Square Enix und Naoki Yoshida darauf hin, dass Final Fantasy XIV auch von Solo-SpielerInnen genossen werden kann. Verschiedene Mechanismen wurden installiert, die es ermöglichen, bei Aufgaben und Dungeons nicht mehr auf fremde Hilfe angewiesen zu sein. Final Fantasy XIV gilt zu Recht als eines der Solo-freundlichsten MMORPGs überhaupt.

Mit der Erweiterung „Dawntrail“ lenkte das Team den Fokus wieder auf die Verbesserung und Erweiterung des MMORPG-Erlebnisses. Wir haben Naoki Yoshida gefragt, welche Rolle die Abstimmung der Inhalte auf Solo-Spieler in Zukunft spielt.

„Was Inhalte für Solo-Spieler angeht, haben wir ab 5.0 mit der Entwicklung von Systemen begonnen, damit sie das Spiel auch allein genießen können. Und mit 7.0 haben wir den größten Teil dieses Prozesses abgeschlossen„, so Naoki Yoshida zunächst.

Man überlege jetzt durchaus, Systeme einzufügen, die es Neulingen erleichtern, das Spiel kennenzulernen. Darüber hinaus habe man die meisten Vorbereitungen für Solo-SpielerInnen jetzt getroffen. Jetzt wolle man diese Fans erreichen, die das Spiel allein genießen, und ihnen den Reiz von Mehrspielerinhalten näherbringen.

„Wenn Sie also fragen würden, ob wir revolutionäre Inhalte für Solo-Spieler planen: Das ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht in unseren Plänen“, sagt Naoki Yoshida. „Aber: Ich möchte hinzufügen, dass wir in der nächsten Erweiterung planen, die allgemeine Spielmechanik zu ändern, also möchte ich nur noch einmal betonen, dass wir uns neuen Herausforderungen stellen. Die Spieler können sich also darauf freuen.“

Bildmaterial: Final Fantasy XIV, Square Enix