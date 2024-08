Shadows of the Damned: Remaster ist komplett unzensiert und ein Sequel wird Thema

Shadows of the Damned erlebt mit „Hella Remastered“ gerade erst seine Neuauflage, da fragen Fans schon nach einer Fortsetzung des Klassikers. Es wäre keine ungewöhnliche Kombination: Erst ein HD-Remaster, dann eine Fortsetzung. Das haben schon andere Franchises erlebt.

Gematsu fragte also einfach mal nach bei dem, der es wissen muss: Goichi Suda51 Suda. „Wenn sich das Remaster gut genug verkauft, und wenn es den Anschein hat, dass genügend Leute es wirklich wollen, dann wäre eine Art Fortsetzung der Serie auf jeden Fall etwas, das wir für die Zukunft in Betracht ziehen würden“, sagt Suda51.

Der dafür schon Ideen hat: „Es gab tatsächlich eine Art ‚Fortsetzung‘ als Teil von No More Heroes: Travis Strikes Again, in der wir Eight Hearts / Johnson verwendet haben“, erinnert Suda51. Und weiter: „Eine Möglichkeit für ein neues Spiel könnte sein, dass Eight Hearts auf die Suche geht, um Garcia zu helfen, als Fortsetzung der ‚Travis Strikes Again‘-Storyline; oder vielleicht eine Vorgeschichte, die zeigt, wie Garcia zum Dämonenjäger wurde.“

Aber so weit sind wir noch nicht. Erstmal muss sich Shadow of the Damned: Hella Remastered gut verkaufen. Es erscheint am 31. Oktober, übrigens komplett ungeschnitten gegenüber dem Original. „Keiner der Originalinhalte wurde für das Remaster gekürzt oder zensiert“, versprach Suda51 ebenfalls im Interview.

An dem Remaster wirkte auch Shinji Mikami mit, ehemaliger Director. Beide legendäre Entwickler könnt ihr übrigens bei der Gamescom treffen, wenn ihr Glück habt. Shinji Mikami gründete nach seinem Weggang von Tango Gameworks das neue Studio KAMUY Inc.

