Romancing SaGa feiert ein erfreuliches Debüt, aber Fans müssen dafür tief in die Tasche greifen

Square Enix und Partner Red Art Games haben heute Romancing SaGa -Minstrel Song- Remastered International angekündigt, eine Neuauflage des vierten Teils der beliebten SaGa-Reihe.

Da werdet ihr vielleicht sagen: Das gab’s doch schon mal? Stimmt. Square Enix veröffentlichte Romancing SaGa: Minstrel Song Remastered schon mal 2022. Und das war sehr gut, denn das Remaster des einstigen PS2-Remakes des originalen Romancing SaGa ist seinerzeit nicht in Europa erschienen.

Jetzt gibt es Minstrel Song in Europa, doch was bis dato fehlte war eine Handelsversion und deutsche Texte. Genau das holt man jetzt mit Minstrel Song Remastered International nach. Genau genommen ist Minstrel Song Remastererd International also eine Neuauflage des Remasters des Remakes des Originals.

Minstrel Song Remastered wird Anfang nächsten Jahres in den westlichen Märkten physisch und digital für PlayStation 5, PlayStation 4 und Nintendo Switch erscheinen. Die Handelsversion gibt es bei Red Art Games in verschiedenen Ausführungen. Neu sind konkret nur die deutsche, französische, italienische und spanische Lokalisierung.

Diese umfangreiche Lokalisierung markiert ein Debüt für die SaGa-Serie. Sie wird allerdings nicht per Patch der 2022-Version nachgereicht. Die International-Version wird digital parallel zur 2022-Version angeboten. Wer die deutsche Lokalisierung will, muss die neue digitale oder physische Version kaufen. Bei der Gamescom in Halle 10 bei Red Art Games könnt ihr euch die deutschen Texte ansehen.

Bildmaterial: Romancing SaGa: Minstrel Song Remastered, Square Enix