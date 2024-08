PlayStation wird mit einer Show im September nachziehen, behauptet ein Insider

Vor der Show ist nach der Show, na klar. Regelmäßig diskutieren Fans darüber, wann die nächste Direct oder die nächste State of Play stattfindet. Heute ist Nintendo mit einer Doppel-Direct an der Reihe, aber auch für Sony PlayStation wäre es mal wieder an der Zeit. Zuletzt präsentierte man uns im Mai eine State of Play.

Nun wäre es wirklich keine Überraschung, wenn Sony eine Show für den September ankündigt. Seit 2019, als Sony mit den Live-Formaten begann, gab es im September in jedem Jahr entweder eine State of Play oder ein PlayStation Showcase. Das soll wohl auch 2024 so sein, behauptet Jeff Grubb.

Fans hoffen derweil auf ein PlayStation Showcase, weil sie sich von diesem Format inhaltlich mehr oder größere Ankündigungen erwarten. Doch Jeff Grubb legt sich auf eine State of Play fest – beziehungsweise sagt er, es sei „wohl kein Showcase“.

Mehr noch: Der Livestream, der Ende September ausgestrahlt werden soll, würde vermutlich auch einen ersten Blick auf die PlayStation 5 Pro bieten. Jedenfalls ist dies die beste Gelegenheit, da die PS5 Pro noch in diesem Jahr erscheinen soll.

Der prognostizierte Termin Ende September fällt auch mit der Tokyo Game Show 2024 zusammen, die vom 26. bis zum 29. September 2024 stattfindet. Diese Messe wird Sony PlayStation erstmals seit 2019 wieder als Aussteller besuchen. Es wird deshalb spekuliert, dass Sony die bei der State of Play vorgestellten Neuheiten, darunter die PS5 Pro, bei der Messe in Japan vertiefen könnte.

via GameRant, Bildmaterial: God of War, Sony, Sony Santa Monica