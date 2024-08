PlayStation Plus Extra verliert in diesem Monat mehr Spiele als eingangs gedacht

PlayStation-Plus-AbonnentInnen der Extra-Stufe müssen im laufenden Monat mit einem satten Weggang an Titeln rechnen. Ging man – anhand der „Letzte Chance zum Spielen“-Rubrik von PlayStation Plus – bisher lediglich von fünf Titeln aus, die das Extra-Abonnement-Angebot verlassen, gesellen sich nun weitere fünf Titel dazu.

Wie PushSquare berichtet, verlassen folgende Titel noch in diesem Monat das Angebot:

Destroy All Humans

Lost Judgment

Midnight Fight Express

Moving Out 2

Sea of Stars

Die Titel gesellen sich damit zu den bereits angekündigten Spielen Destroy All Humans: Reprobed, NBA 2K24, Need for Speed ​​Unbound, SpellForce 3 Reforced und Trials of Mana. Es wird erwartet, dass alle diese Spiele am 20. August aus PS Plus Extra entfernt werden. Ihr habt also noch ein paar Tage Zeit, in besagte Titel reinzuspielen. Oder aber ihr stürzt euch bereits in das frische Angebot vom 6. August, bestehend aus:

LEGO Star Wars The Skywalker Saga | PS4, PS5

Five Nights at Freddy’s Security Breach | PS4, PS5

Ender Lilies: Quietus of the Knights | PS4

Mit Ender Magnolia: Bloom in the Mist befindet sich übrigens eine Fortsetzung zu Ender Lilies derzeit im Early-Access bei Steam. Das Spiel soll zu gegebener Zeit dann auch für Konsolen erscheinen.

via GameRant, Bildmaterial: PlayStation