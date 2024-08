Hoyoverse und yfood bringen „Gaming Edition“ zu Genshin Impact auf den hiesigen Markt

Genshin Impact und yfood haben eine gemeinsame Kooperation angekündigt. Es ist gleichzeitig die bisher größte Gaming Edition des Smart-Food-Herstellers in Europa. Ab sofort sind die Trinkmahlzeiten mit Genshin-Impact-Anstrich im Online-Store von yfood sowie ab Mitte August flächendeckend im teilnehmenden deutschen Handel erhältlich.

Die Geschmacksrichtungen dabei: Banana Peanut und Icy Coconut, inspiriert von den Genshin-Impact-Charakteren Amber und Qiqi. Amber ist bekannt und bliebt für ihre lebhafte und hilfreiche Persönlichkeit. Die will yfood mit dem „intensiven und cremigen Geschmack“ von Banana Peanut verkörpern. Das „erfrischende“ Icy Coconut steht hingegen für den mysteriösen Charme von Qiqi.

Natürlich will man „geschmacklich überzeugen“, verweist aber auch auf die einzigartigen Designs der limitierten Flaschen, die „nur für kurze Zeit“ verfügbar sein werden. Der Gedanke dahinter: Das wird der ein oder andere Gaming- und Genshin-Fan doch mal ausprobieren wollen, bevor es zu spät ist. Mit dabei sind unter anderem Edeka, Kaufland, Penny und Netto.

„Genshin Impact ist bestrebt, den Spielern innovative Erfahrungen innerhalb und außerhalb des Spiels zu bieten. Wir hoffen, dass die neuen Geschmacksrichtungen, die von unseren geliebten Genshin Impact-Charakteren inspiriert sind, unsere Fans und Spieler stärken und ihnen helfen, sich auf weitere Abenteuer in Teyvat und ihrem täglichen Leben vorzubereiten“, erklärt dazu Wenyi Jin, President, Global Publishing and Operations von HoYoverse.

Hoyoverse wird Genshin Impact auch in diesem Jahr wieder bei der Gamescom präsentieren. Außerdem sind auch Zenless Zone Zero und Honkai: Star Rail prominent vertreten. Ihr findet Hoyoverse und ein buntes Rahmenprogramm in Halle 6 an Stand C-031. Dort wird es auch eine Cosplay-Parade geben.

Mit Cosplays identifiziert sich auch yfood zunehmend. Den Cosplay-Wettbewerb bei der Gamescom wird Hoyoverse gemeinsam mit yfood und den beliebten Cosplayerinnen Krystl und Kes veranstalten, die als Amber und Qiqi auftreten werden.

Bildmaterial: yfood