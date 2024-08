Gamescom 2024: Xbox, Bethesda und Co. bringen über 50 Games in Halle 7 auf das Parkett

Während Nintendo und Sony Interactive Entertainment dem Showfloor in Köln fernbleiben, hat Xbox heute angekündigt, 50 Spiele bei der Gamescom 2024 präsentieren zu wollen. Natürlich: nicht alles First-Party-Games.

Neben Spielen von den Xbox Game Studios, Blizzard und Bethesda sind auch viele Spiele von Third-Party-Studios an mehr als 240 Spielstationen spielbar. Außerdem gibt es Fotomöglichkeiten sowie eigens errichtete Kinos für exklusive Einblicke in kommende Titel.

Zu den Spielen, die ihr ausprobieren könnt, gehören Age of Mythology: Retold, Ara: History Untold, das neue „Vessel of Hatred“ zu Diablo IV, Fallout 76: Milepost Zero, The Elder Scrolls Online: Gold Road und Towerborne. In Kinos sind außerdem Avowed, Indiana Jones and the Great Circle sowie Starfield: Shattered Space zu sehen.

Von Third-Party-Studios wird man Star Wars Outlaws, ARK 2, Space Marine 2, Atomfall und Stalker 2: Heart of Chornobl ausstellen. In einem „Indie Selects“-Bereich sind unter anderem Squirrel with a Gun, Winter Burrow und Creatures of Ava anspielbar.

Ihr findet Xbox in Halle 7 der Koelnmesse. Weitere Details zum Programm, Livestreams dem Xbox FanFest und mehr findet ihr in diesem Blogbeitrag bei Xbox. Eine Liste aller 50 ausgestellten Games ist hier zu finden.

Bildmaterial: Xbox