Shin Megami Tensei: The Board Game wird ein dämonisches und abendfüllendes Programm

Wie Icrea angekündigt hat, arbeitet man an einer neuen Brettspiel-Adaption zu Shin Megami Tensei. Wie so viele Brettspiele zu Games nimmt auch dieses den Umweg über eine Kickstarter-Kampagne, die am 11. September 2024 beginnen soll.

Das neue Brettspiel, zu dem noch kein konkreter Name mitgeteilt wurde, soll ikonische Mechaniken aus dem Franchise nachbilden und wird eine Vielzahl von Dämonen (na klar) und anderen Bestandteilen enthalten. Im Gespräch sind 72 unterschiedliche Dämonen, wobei nicht klar ist, wie sie im Spiel zum Einsatz kommen.

Mechaniken wie die Dämonengespräche und die Dämonenfusion werden auch beim Brettspiel eine Rolle spielen. Das Brettspiel soll für 2 bis 4 Spieler geeignet sein, und man darf sich darauf einrichten, dass eine Partie zwischen 3 und 4 Stunden dauern wird. Ein abendfüllendes Programm also.

Weitere Komponenten, die in ersten Ankündigung angepriesen werden, sind das besondere Spielbrett sowie verschiedene Karten und Spielsteine, die für das Spiel verwendet werden. Eine noch in Entwicklung befindliche Version des Brettspiels will der Hersteller auf der Gen Con 2024 vorstellen, die vom 1. bis 4. August 2024 in Indianapolis stattfindet.

Die Kickstarter-Seite zur Kampagne ist bereits online und ihr könnt euch dort eine Erinnerung einrichten, so wie es bisher schon über 2.000 potenzielle UnterstützerInnen getan haben. Sieht aus, als ist die Finanzierung nur eine Frage von Stunden.

via Siliconera, Bildmaterial: Shin Megami Tensei: The Board Game, Icrea