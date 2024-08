UNIQLO veröffentlicht neue Gaming- und Anime-Motive in der Kenshi Yonezu Collection

Die japanische Bekleidungsmarke UNIQLO, welche unter anderem für diverse Kollektionen zu Gaming- und Anime-Themen bekannt ist, hat nun eine neue Kollaboration vorgestellt.

In der Vergangenheit konnte Uniqlo bereits mit verschiedenen Kollektionen zu Pokemon, Attack on Titan, Chainsaw Man und Final Fantasy begeistern. Aktuell bietet UNIQLO auch Shirts zu One Piece* und Kaiju No. 8 an.

Designs auf Basis verschiedener Songs

Die neue Kollektion dreht sich um den japanischen Musikkünstler und Illustrator Kenshi Yonezu, welcher sich unter anderem für unterschiedliche Soundtracks aus den Bereichen Gaming und Anime verantwortlich zeichnet.

Die Bekleidung der neuen Kollektion konzentriert sich auf unterschiedliche Songs aus der Feder von Kenshi Yonezu. Zu Final Fantasy XVI gibt es beispielsweise ein Motiv mit Torgal dem Wolf. Denn Yonezu komponierte den Theme-Song „Tsuki Wo Miteita – Moongazing“ zu Final Fantasy XVI.

Weil Yonezu auch den Theme-Song zu „Der Junge und der Reiher“ von Studio Ghibli performte, gibt es auch ein Motiv von Hayao Miyazaki. Die „The Kenshi Yonezu Collection“ ist ab Mitte September in Japan erhältlich. Die Veröffentlichung im Westen ist noch nicht bestätigt.

via GameRant, Bildmaterial: UNIQLO