Zelda: Echoes of Wisdom könnte Animal-Crossing-Fans viel Freude bereiten

Zelda: Echoes of Wisdom bringt uns nicht nur Prinzessin Zelda als Protagonistin, sondern auch eine einzigartige, neue Spielmechanik. Und die könnte vor allem Animal-Crossing-Fans viel Freude bereiten. Der Tri-Stab hält ungeahnte Möglichkeiten für sie bereit, wenngleich unser Wissen dazu heute noch beschränkt ist.

Bisher haben wir nicht mehr als den ersten Ankündigungstrailer zu Zelda: Echoes of Wisdom gesehen. Mit dem Tri-Stab kann Zelda allerlei Gegenstände und sogar Monster duplizieren. Und diese Duplikate vielseitig einsetzen. Kisten werden zum Schutzschild, Eisblöcke zu Treppen und Monster zu Begleitern.

Echos, die wir darüber hinaus schon gesehen haben: verschiedene Tische, Betten, Stühle, Deko-Pflanzen und Krüge. Die kann man offensichtlich nicht nur dazu benutzen, um auf vielfältige Weise unterschiedliche Rätsel zu lösen. Man kann sich auch einfach in der Umgebung platzieren – oder in einem Haus? Es gehört nicht viel Fantasie dazu, um zu sehen, wie Animal-Crossing-Fans ihr Häuschen dekorieren und das Ergebnis in den sozialen Medien teilen.

Der Fantasie scheinen keine Grenzen gesetzt, aber es gibt auch noch einige Unbekannte in dieser Rechnung. Wir wissen noch nicht konkret, wie die Mechanik funktioniert: Verschwinden die duplizierten Gegenstände, wenn man den Bildschirm verlässt? Gibt es vielleicht ein Limit an Gegenständen, die gleichzeitig erzeugt werden können und auf dem Bildschirm Bestand haben?

Andererseits: Nach Tears of the Kingdom scheint alles möglich. Noch heute gehen Videos mit kreativen Ergüssen und auf den ersten Blick für unmöglich gehaltenen Konstruktionen regelmäßig viral und das Spiel hat eine sehr engagierte Community um sich versammelt. Vielleicht kommt das ja auch mit Echoes of Wisdom auf uns zu.

