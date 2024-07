Studio Ghibli: Goro Miyazaki teilt erste Hinweise auf das nächste Projekt von Hayao Miyazaki

Mit seinem jüngsten Film – Der Junge und der Reiher – hat Animationslegende Hayao Miyazaki kürzlich nochmal eindrücklich bewiesen, dass noch jede Menge Energie in ihm steckt. Der Film brachte ihm und Studio Ghibli sogar den prestigeträchtigen Acadamy Award ein.

Während Miyazaki in der Vergangenheit in aller Regelmäßigkeit bekundet hat, bald in den Ruhestand zu gehen, kann sich der Filmemacher ganz offenbar nicht von seiner Profession trennen. Entsprechend ist auch schon das nächste Projekt in der Planung, zu der sein Sohn Goro Miyazaki nun erste Hinweise streut.

Wie er nämlich verriet, habe Papa Miyazaki damit begonnen, Panoramaboxen anzufertigen – auf Grundlange früherer Projekte. Eine Idee, die Goro Miyazaki entfacht haben soll und von der sich sein Vater begeistert zeigte. Miyazaki Sr. arbeite aktuell akribisch an dem Projekt.

Konkrete Details zu der Handlung des neuen Filmes kann aber auch Goro Miyazaki nicht teilen – da gibt sich der Altmeister offensichtlich geheimniskrämerisch. Wir dürfen gespannt bleiben, was Hayao Miyazaki im Stillen austüftelt.

Bildmaterial: Nausicaä aus dem Tal der Winde, Topcraft