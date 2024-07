Pokémon-Sammelkartenspiel: Exklusive Pikachu- und Evoli-Promokarten in Japan

Die guten Promo-Karten zum Pokémon-Sammelkartenspiel. Immer wieder verteilt The Pokémon Company besondere Einzelkarten zum Spiel, die manchmal lokal beschränkt sind, manchmal während eines Events verteilt werden, aber am Ende immer eines sind: selten.

Japanische Fans dürfen sich jetzt im Rahmen einer Sommer-Kampagne auf zwei besondere, limitierte Karten von Evoli und Pikachu freuen. Dabei müssen Fans bestimmte Produkte des Pokémon-Sammelkartenspiels kaufen. Ein beliebter Schachzug, der auch hierzulande schon zum Einsatz kam.

Am 8. August startet die Kampagne „Pokémon Card Summer is Here“, bei der Fans im Pokémon Center Online-Store (später auch in Card Gyms und Geschäften) beim Kauf eines Displays der aktuellen japanischen Erweiterung drei Promo-Boosterpacks gratis erhalten. Sie enthalten eine von sechs exklusiven, japanischen Promokarten.

Hier müssen sich deutsche Fans nicht ärgern: Alle Karten wurden bereits hierzulande verkauft: Felori, Krokel und Kwaks gab es in der Paldea-Kollektion. Pikachu in Gewalten der Zeit und Pamo ist aus dem Basisset Karmesin und Purpur. Die Vollbild-Karte von Pikachu, auf die es viele japanische Fans abgesehen haben dürften, war im Paldea-Abenteuerkoffer erhältlich, der bei Amazon* derzeit reduziert zu bekommen ist.

Ab dem 30. August geht es in Japan mit der „Let’s Get Started“-Kampagne weiter. Hier winkt JapanerInnen eine holografische Evoli-Promokarte. Sie wird in Fachgeschäften im ganzen Land verfügbar sein und ist ein Nachdruck aus Night Wanderer, diesmal allerdings mit einem Kampagnen-Logo.

