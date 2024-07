Trade Tales hat mit einem einzigartigen Feature die Kickstarter-Gemeinde überzeugt

Erst vor wenigen Wochen hatte Indie-Entwickler Brick Geek hat Trade Tales angekündigt – und damit offensichtlich einen Nerv getroffen. Die Kickstarter-Kampagne zum Spiel ist zwei Tage vor dem Ende zu weit über 200 Prozent erfüllt.

Und das war nicht selbstverständlich, denn es gibt inzwischen wohl eine durchaus breite Palette an Spielen, die „das Beste aus Stardew Valley und Harvest Moon“ kombinieren. Es muss also wohl auch an den Alleinstellungsmerkmalen gelegen haben.

„Es ist die einzige Landwirtschaftssimulation, in der du geerntete Pflanzen in einer Fabrik in kommerzielle Produkte umwandeln und diese in einem Laden in der Stadt verkaufen kannst“, so das Versprechen. „Stell dir vor, du verwandelst deine rohen Kartoffeln in knusprige Kartoffelchips, Früchte in Saftflaschen oder Goldnuggets in Uhren – es gibt unzählige Kombinationen.“

Das hat wohl viele Unterstützende überzeugt. Die haben mit ihren Beiträgen auch zahlreiche Stretch-Goals erreicht, darunter ein verbesserter Charakter-Editor, mehr Fahrzeuge und Teilzeitjobs, ein Museum und vor allem eine Veröffentlichung für Nintendo Switch und PlayStation 5.

Ihr leitet eine Fabrik und einen Laden, baut eure Marke auf, organisiert die Werbung, lernt Geschäftsgeheimnisse und nebenbei freundet ihr euch natürlich auch mit NPCs an, von denen ihr einige heiraten könnt, um eine Familie zu gründen. Ein Spiel, in dem ihr euer Traumleben leben könnt, lautet das Versprechen. Den Ankündigungstrailer seht ihr hier. Die Steam-Seite findet ihr hier und hier geht es zur Kickstarter-Kampagne!

Bildmaterial: Trade Tales, Brick Geek Games