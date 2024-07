Pokémon GO: Zwei neue Paldea-Pokémon feiern morgen ihr Debüt im Spiel

Im Rahmen des Events „Hyperbonus: Zusammen sind wir stark“ wird The Pokémon Company neue Paldea-Pokémon in Pokémon GO an den Start bringen. Ab morgen um 10 Uhr Ortszeit feiern sie ihr Debüt im Spiel.

Die Rede ist von Paar-Pokémon Zwieps und Familien-Pokémon Famieps. Mit 50 Zwieps-Bonbons könnt ihr Zwieps zu Famieps entwickeln. Mit etwas Glück winkt Zwieps auch als Belohnung für abgeschlossene Team-Play-Aufgaben.

Daneben gibt es wie immer auch zahlreiche weitere Event-Boni wie vierfache Fang-EP und doppelte Fang-Bonbons. In Raid-Kämpfen der Stufe 1 findet ihr Icognito B und Icognito T und in Raid-Kämpfen der Stufe 3 die Hisui-Formen von Tornupto, Admurai und Silvarro.

Darüber hinaus gibt es während des Events eine befristete Forschung! Wenn ihr die Aufgaben abschließt, könnt ihr EP und Sternenstaub erhalten sowie Zwieps und anderen Event-Pokémon begegnen. Wie immer winken auch neue Avatar-Artikel im Ingame-Store.

via Pokémon, Bildmaterial: Pokémon GO, The Pokémon Company, Niantic