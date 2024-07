Ni no Kuni: Aktueller Ableger feiert trotz Blockchain-Kontroverse jetzt ein besonderes Jubiläum

Es gibt Mobile-Games, die werden nicht einmal halb so alt. Ni no Kuni: Cross Worlds feiert mit einem neuen Event jetzt hingegen seinen 777. Tag seit dem Launch. Vom 17. Juli an bis zum 14. August gibt es täglich unterschiedliche Missionen, Belohnungen und Login-Boni.

Netmarble feiert das Mobile-Game gemeinsam mit seinen offensichtlich noch zahlreich aktiven Fans zudem mit einer Vielzahl von Aktivitäten und brandneuen Inhalten. So wurde das Kingdom Village dem Spiel als neuer spielbarer Inhalt hinzugefügt. Spielende können ihr Territorium durch das Besiegen von Monstern erweitern, ihr eigenes Dorf durch das Sammeln von Ressourcen errichten und eine Vielzahl von Verstärkungen und anderen Gegenständen erhalten.

Darüber hinaus ist der Herausforderungsmodus für die Familiar Expedition jetzt zugänglich. Fans können eine Raid-Gruppe mit fünf Familiars zusammenstellen, um den nicht enden wollenden Dungeon strategisch herauszufordern und Belohnungen zu erhalten. Das brandneue Helper-System, das den Kampf der Spieler mit verschiedenen Fähigkeiten unterstützt, wurde ebenfalls eingeführt, um die Abenteuer der Spieler zu verbessern.

Seit Mai 2022 im Westen

Ni no Kuni: Cross Worlds wird seit Mai 2022 im Westen gespielt und die Vorfreude auf die Veröffentlichung wurde damals getrübt, als Netmarble Blockchain-Pläne für das Spiel publik machte. Netmarble versuchte damals zu schlichten, indem man kommunizierte, dass alle Features mit Blockchain-Beteiligung vollständig optional wären.

Falls ihr euch jetzt fragt, ob der Blockchain-Kram immer noch im Spiel ist: ja, ist er offensichtlich. Erst mit einem Update am Spiel Anfang Juli hatte Netmarble kommuniziert, weitere Änderungen vornehmen zu wollen, um für ein gesünderes Blockchain-Ökosystem zu sorgen.

2021 hatte Ni no Kuni: Cross Worlds mit seinem Start in Japan über 100 Millionen US-Dollar eingespielt und damit sogar Pokémon GO und Genshin Impact kurzzeitig in den Schatten gestellt. Vielleicht wird es ja Zeit für ein neues Ni no Kuni – für Konsolen, PCs und ohne Blockchain?

Bildmaterial: Ni no Kuni: Cross Worlds, Netmarble, Level-5