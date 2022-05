Nach Fan-Boykott zu Ni no Kuni: Cross Worlds: Netmarble kommentiert Blockchain-Pläne

Pünktlich mit der Veröffentlichung von Ni no Kuni: Cross Worlds im Westen wurden auch die Blockchain-Pläne von Netmarble bekannt. Keine gute Publicity für das Spiel, das konnte man erahnen. Fans kommentierten die Pläne in den sozialen Netzwerken entsprechend. Einige deinstallierten das Spiel sofort wieder, andere installierten es gar nicht erst.

Die Stimmung ist schon recht eindeutig. Auch Netmarble hat das natürlich mitbekommen und gibt im neuen Dev-Update immerhin einen Kommentar dazu ab. Die Kurzform: Man versteht die Bedenken der Fans, hält aber an den Plänen fest.

„Wir verstehen, dass es einige Fragen bezüglich der Verwendung von „Play to earn“-Token in Ni no Kuni: Cross Worlds gibt. Unser Ziel ist es, eine Umgebung zu schaffen, in der die Spieler die erstaunliche Welt von Ni no Kuni: Cross Worlds in vollem Umfang erkunden können, und wir glauben, dass das Token-Wirtschaftssystem eine Möglichkeit ist, dies zu erreichen“, heißt es von Netmarble.

Alles optional

„Im Spiel sind zwei Arten von Spezialwährung verfügbar. Sie können verwendet werden, um eure Charaktere aufzurüsten, oder sie können gegen Token eingetauscht werden, die außerhalb des Spiels verwendet werden können“, so Netmarble. Soll heißen: optional. „Die Benutzer haben die volle Kontrolle über die Verwendung der Token, und die Spieler können alle Inhalte des Spiels ohne die Beteiligung der Token-Wirtschaft oder der Blockchain-Technologie erleben.“

Ni no Kuni: Cross Worlds soll „viele verschiedene Möglichkeiten zu bieten“, sich die Zeit zu vertreiben. „Die Einbeziehung des Token-Systems ist nur eine von vielen Optionen“, so Netmarble. „Wenn ihr euch nicht an diesem Teil des Spiels beteiligen wollt, ist das völlig in Ordnung“, verspricht man. „Wir möchten, dass ihr euren eigenen Weg findet, zu spielen und euch in dieser magischen Welt zu vergnügen.“

Selbst wenn es so kommt, der Schaden ist wohl angerichtet. Oder seid ihr besänftigt? Habt ihr euch Ni no Kuni: Cross Worlds bereits angesehen oder plant ihr noch, das zu tun?

Ni no Kuni – die zwei Welten

Ihr seid Beta-TesterInnen für das Virtual-Reality-Spiel „Seelentaucher“. Im Laufe des Spiels bemerkt ihr, dass die Welt des Spiels real ist. Nachdem ihr auf eine mysteriöse Frau namens Rania trefft, erfahrt ihr von eurer Mission. Um diese zu erfüllen, gilt es, sich mächtigen Feinden zu stellen und das Königreich wieder aufzubauen. Ist es möglich, die beiden verbundenen Welten vor dem Ruin zu retten?

Der Launchtrailer:

Bildmaterial: Ni no Kuni: Cross Worlds, Netmarble, Level-5