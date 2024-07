Neue Details zu Charakteren und Story aus Phantom Brave: The Lost Hero

NIS America hat neue Details und Screenshots zu Phantom Brave: The Lost Hero veröffentlicht. Dabei geht es um die Story und die Charaktere des brandneuen Strategie-RPGs aus dem Hause Nippon Ichi Software.

In Phantom Brave: The Lost Hero folgt ihr der Geschichte von Marona, das Phantome sehen kann und an der Seite ihres Phantom-Partners Ash als ein Chroma arbeitet, so etwas wie ein Bauunternehmer, der zu verschiedenen Inseln reist und die Probleme der Menschen löst.

Doch als eine Flotte von Geisterschiffen die Inselwelt Ivoire angreift und Marona und Ash voneinander trennt werden, liegt es an Marona und ihrer neuen Piratenfreundin Apricot, die legendäre Crew zusammenzustellen, die einst diese geisterhaften Feinde besiegte.

Die vereinsamte Apricot hat seit Jahren mit niemandem gesprochen, weshalb sie sehr ängstlich ist. Angespornt von der optimistischen Marona beschließt Apricot, das Abenteuer mit der Suche nach ihrem verschwundenen Vater zu verbinden, der einst ein bekannter Pirat war.

Ihr nutzt die Fähigkeit von Marona, um Phantome zu rekrutieren und im Kampf einzusetzen. Über 50 Charaktere und über 300 Skills soll es geben, die euch im Kampf nützlich sind. Phantom Brave: The Lost Hero soll 2025 zunächst für PS4, PS5 und Switch erscheinen, eine Steam-Version folgt ebenfalls noch in diesem Jahr.

Bildmaterial: Phantom Brave: The Lost Hero, NIS America, Nippon Ichi Software