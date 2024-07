Keine Lüge: Tekken-Chef entgegnet Vorwürfen wegen der Rückkehr von Heihachi Mishima

Die Überraschung war groß, als man die große EVO-Bühne nutzte, um den nächsten DLC-Kämpfer für Tekken 8 anzukündigen. Bei diesem handelte es sich nämlich um niemand Geringeren als Serien-Legende Heihachi Mishima.

Die Freude war zum einen groß, gleichermaßen zeigten sich viele Fans aber auch verwirrt – und einige zeigten auch offen Abneigung gegen diese Entscheidung. Immerhin fand Heihachi im letzten Teil eigentlich sein spektakuläres Ende.

Auch Tekken-Chef Katsuhiro Harada bestätigte seinerzeit, dass Heihachis Schicksal endgültig sei. Das war dann wohl geflunkert? Das werfen ihm nun jedenfalls Fans vor und Harada reagierte in einem Interview mit IGN.

Harada habe nicht vorgehabt, über Heihachis Schicksal zu lügen, und merkt an, dass sich Tekken 7 auf den Konflikt zwischen Kazuya und dem Mishima-Patriarchen konzentrierte, der mit seinem Tod zu enden schien. Aber: das Team habe nach der Veröffentlichung von Tekken 8 „viel Mühe in die Geschichte gesteckt“ und das Gefühl gehabt, dass SpielerInnen anfingen, Heihachi zu vermissen. So ging es auch dem Team, was dazu geführt habe, dass sie sich entschieden hätten, ihn zurückzubringen.

„Es war also keine Lüge. Und außerdem ist der Zeitpunkt richtig, da es das 30-jährige Jubiläum der Franchise ist. Und deshalb brauchen wir alle drei Mishimas. Sie sind das Kultigste in der Serie, richtig?“, rechtfertigt Harada. Was meint Ihr? Freut ihr euch über Heichachis Rückkehr?

via The Gamer, Bildmaterial: Tekken 8, Bandai Namco