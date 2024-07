Kingdom Hearts und der legendäre Fahrstuhl-Pitch – Schöpfer Tetsuya Nomura erinnert sich

Die meisten Fans von Kingdom Hearts werden schon mal davon gehört haben, wie die Marke im Zuge eines klassischen Elevator-Pitches geboren sein soll. Square und Disney teilten sich Büros in den Arco Towers in Tokyo. Und wie der Zufall es wollte, kam es zu einem Gespräch zwischen Führungskräften beider Unternehmen. So heißt es jedenfalls, die Details sind nämlich schwammig.

Im Zuge eines Famitsu-Interviews zwischen „Kingdom Hearts“-Schöpfer Tetsuya Nomura und Reynatis-Director Takumi Isobe, gewährte Nomura nun aber neue Einblicke in die Geschichte.

Demnach soll besagter Fahrstuhl-Pitch tatsächlich stattgefunden haben – Nomura selbst war aber nicht dabei. Was dort also besprochen worden sei, kann er nicht bestätigen.

Wohl aber, dass er sich bald darauf in einem Raum wiederfand, in dem Hironobu Sakaguchi und Shinji Hashimoto über die Idee sprachen, ein Spiel in Kooperation mit Disney zu entwickeln. Das ließ Nomuras Interesse gleich aufflammen, der sich meldete.

Warum er im Raum war, weiß er heute gar nicht mehr. Aber er erinnert sich, dass er sehr beeindruckt war von der spielerischen Freiheit von Spielen wie Super Mario 64, während er noch Final Fantasy VII entwickelte, wie Audrey von Aitai Japan via Twitter festhält.

Welche bessere Chance würde sich zu einem solchen Projekt bieten, als mit Disney an einem globalen Projekt zusammenzuarbeiten? Nomura hob also die Hand – der Start von Kingdom Hearts. Warum Nomura überhaupt zu diesem Zeitpunkt in besagtem Raum war, weiß er selbst nicht mehr.

via The Gamer, Bildmaterial: Kingdom Hearts Integrum Masterpiece, Square Enix