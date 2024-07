Devil May Cry: Peak Combat feiert sein erstes Jubiläum mit Geschenken an alle Fans

Das ist kein Ding, was exklusiv Final Fantasy vorbehalten wäre. Kürzlich feierte Final Fantasy VII: Ever Crisis seinen halbjährlichen Geburtstag. Sechs Monate – für Mobile-Games ein Grund zu feiern. Man weiß nie, wann das Abenteuer wieder vorbei ist.

Davon kann bei Devil May Cry: Peak Combat noch keine Rede sein, trotzdem feiert man die Feste, wie sie fallen. Das kommende Event „6-Month Anniversary“ beginnt am 11. Juli 2024 und bringt alle vorherigen, limitierten Charaktere zurück.

So würden in späteren Updates neue Charaktere aus Devil May Cry 5, darunter V und Dantes andere Partnerin Trish, eingeführt. Wer erst kürzlich eingestiegen ist, hat also jetzt die Chance, alle Charaktere noch einmal zu erhalten.

Darüber hinaus wird ein Login während des Events eine Zehn-Ziehbelohnung gewähren. Und es gibt noch mehr Belohnungen. Ihr wollt jetzt loslegen? Auf der offiziellen Website findet ihr alle Links zu den Mobile-Stores.

Devil May Cry: Peak of Combat ist ein von Capcom autorisierter und überwachter Serien-Ableger, der Charakter und Fähigkeiten der Reihe einfangen soll. Das beliebte Gameplay, Bosse und Szenen aus den „Devil May Cry“-Spielen will man so in ein „actiongelandes Mobile-Game“ bringen.

Bildmaterial: Devil May Cry: Peak of Combat, NebulaJoy, Capcom