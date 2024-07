PlayStation Plus im Juli mit No More Heroes und einem verschollenen PSP-RPG-Klassiker

Die Liste der neuen Extra-Spiele für PlayStation Plus kursierte bereits vorab und Sony Interactive Entertainment bestätigte sie heute in großen Teilen. Das Line-up wird angeführt von Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion.

Fans japanischer Games freuen sich außerdem über No More Heroes 3 und Travis Strikes Again. Sicher auch einen Blick wert: Deadcraft. Das Spiel wurde von Marvelous First Studio entwickelt, dem Studio hinter Daemon X Machina.

Ab dem 16. Juli sind dabei: