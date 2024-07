Gamescom 2024: Stand zu Final Fantasy XIV winkt mit exklusiver Belohnung für Fans

Es ist nie zu spät, mit Final Fantasy XIV anzufangen. Vielleicht wird eure erste Session mit dem MMORPG auch auf der Gamescom stattfinden? Square Enix hat heute Details zum Messeauftritt des langjährigen MMORPG enthüllt. Krieger des Lichts treffen sich in Halle 9 am Stand B-054.

Dort warten fünf Tage „voller Spannung und Abenteuer“ auf Reisende. Besuchende können sich am Stand der Valigarmanda-Battle-Challenge stellen und wenn ihr diese Herausforderung erfolgreich meistert, gibt es eine exklusive Belohnung in Form eines T-Shirts, das im Stil der Herausforderungen vergangener Messen gehalten ist. Ein Foto seht ihr unten.

Neue Spielende werden ermutigt, den Stand zu besuchen und sich in der New Player Area am Dungeon Schneekleid auszuprobieren. Während der Gamescom sind darüber hinaus eine Reihe von Live-Aktivitäten für Fans geplant, darunter Battle Content, Entwicklergespräche mit dem Team und sogar die Möglichkeit, an der Seite von Naoki Yoshida zu spielen.

Ein Großteil der Bühnenshows wird auf dem Twitch-Kanal auch für alle Daheimgebliebenen übertragen. Die Gamescom 2024 findet vom 21. bis zum 25. August 2024 in Köln statt.

Ob Square Enix weitere Spiele neben Final Fantasy XIV im Gepäck hat, ist noch nicht bekannt. Der Stand zu Final Fantasy XIV war alljährlich aber relativ losgelöst und unabhängig von anderen Inhalten des Publishers.

Bildmaterial: Square Enix