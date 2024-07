Erstmals seit zehn Jahren: Goldene Cartridge zu Nintendo World Championships steht zur Auktion

Erst kürzlich ging mit Nintendo World Championships: NES Edition eine Speedrun-Spielesammlung an den Start, mit der man sich vor der legendären Wettkampf-Veranstaltung von 1990 verbeugt. Nun spielt besagte Meisterschaft gleich wieder eine Rolle, wenn auch in anderem Kontext.

Wir erinnern uns: Die Nintendo World Championships fanden 1990 statt und tourten seinerzeit durch diverse nordamerikanische Städte. Im Zuge des Events wurden spezielle Cartridges verwendet, die modifizierte Versionen von Super Mario Bros., Rad Racer und Tetris umfassten. Die Cartridges waren zudem mit einem DIP-Schalter ausgestattet, der es ermöglichte, eine Gesamtspielzeit für den Wettkampf einzustellen.

Insgesamt wurden rund 350 Cartridges dieser Art hergestellt. 26 davon gelten heutzutage als besonders rar, kamen sie doch als goldene Ausgabe daher, die im Rahmen eines Gewinnspiels von Nintendo Power an glückliche SpielerInnen verteilt wurden. Selbstredend haben sich diese Cartridges mit der Zeit zu absoluten Sammlerstücken gemausert.

Nun wird eine der 26 Cartridges nach vielen Jahren via Goldin versteigert, wie ein Twitter-User aufzeigt. Das begehrte Stück kommt zwar ohne Etikett daher, dürfte für eifrige SammlerInnen aber trotzdem ein feuchter Traum sein. Time Extension berichtet, es sei die erste Auktion seit zehn Jahren.

„Soweit wir wissen und bis vor wenigen Monaten waren von den 26 Exemplaren dieses Spiels, das Ähnlichkeit mit der berühmten Gold Cartridge von The Legend of Zelda aufweist, nur 13 Exemplare übrig, was dieses begehrte Stück zu einem Stück Videospielgeschichte macht“, heißt es in der Auktionsliste. „Die Empfindlichkeit dieser Gold Cartridges ist auf die fehlende Verpackung zurückzuführen und das auf diesem Exemplar angebrachte Etikett fehlt. Der DIP-Schalter, mit dem die Zeit eingestellt werden kann, ist noch vorhanden.“

Solltet Ihr Interesse haben, macht den Geldbeutel locker. Die Gebote starten nämlich bei 10.000 US-Dollar.

via Time Extension, Bildmaterial: Nintendo