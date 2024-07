PlayStation Plus im August mit Ender Lilies und diesen weiteren Games

Monatswechsel. Das heißt auch immer, dass sich Abonnenten von PlayStation Plus bald auf neue „Essential“-Games freuen dürfen. Also sozusagen die drei Games, die im Abo inklusive sind, so wie früher.

Ab dem 6. August sind spielbar:

LEGO Star Wars The Skywalker Saga | PS4, PS5

Five Nights at Freddy’s Security Breach | PS4, PS5

Ender Lilies: Quietus of the Knights | PS4

Für viele von euch vielleicht am interessantesten? Ender Lilies. Das Spiel besticht durch eine düstere Optik, viele verschiedene Spielmechaniken und Bosse, die direkt aus Bloodborne entsprungen sein könnten.

Auch der melancholische Soundtrack geht ins Ohr. Dieser stammt von Mili, welche auch für Anime-Serien wie Ghost in the Shell und Goblin Slayer verantwortlich waren oder an Spielen wie Cytus und Deemo gearbeitet haben.

Mit Ender Magnolia: Bloom in the Mist befindet sich eine Fortsetzung zu Ender Lilies übrigens derzeit im Early-Access bei Steam. Das Spiel soll zu gegebener Zeit dann auch für Konsolen erscheinen.

Das neue Angebot visualisiert:

Bildmaterial: Ender Lilies: Quietus of the Knights, Binary Haze Interactive