Ex-Entwickler kramen Nintendo-Marke aus der Mottenkiste und machen daraus ihr eigenes Ding

In einem aktuellen Interview mit VGC haben die Macher hinter koROBO deutlich gemacht, mit ihrem neuen Spiel ihren ganz eigenen Ansatz finden zu wollen. Natürlich ist man auf die vielen Vergleiche mit Chibi-Robo und den Enthusiasmus der Fans aufmerksam geworden. Aber: „Ich möchte nicht, dass die Leute dies als ein neues Chibi-Robo-Spiel betrachten“, so Kenichi Nishi.

Außerdem, so erklären die Macher, brauchte man bei Chibi-Robo Elektrizität, bei koROBO aber Solarenergie. Na gut. Vielleicht möchte man auch einfach nur eine respektvolle Linie zu Nintendo ziehen. Dass die Vergleiche dann doch nicht ganz so ungelegen kommen, zeigt schon der erste Satz auf der Kickstarter-Seite: „From the collective minds behind Chibi-Robo, join our new tiny hero on a new big adventure!“

Chibi-Robo-Fans jedenfalls dürften koROBO als das Chibi-Robo-ähnlichste Werk ansehen, dass sie in den nächsten Jahren bekommen dürften. Insofern ist es keine Überraschung, dass die Kickstarter-Kampagne zu koROBO sehr gut angelaufen ist. Nach zwei Tagen sind über 77.000 Euro von über 920 Unterstützenden eingesammelt.

Bis zum Finanzierungsziel von 20.000.000 Yen, also etwa 121.000 Euro, ist es noch ein Stück. Aber die ersten Stretch-Goals sind schon aufgezeigt: Für 50.000.000 Yen winkt eine Konsolenversion von koROBO – das ist natürlich noch ein weiter Weg. Weitere Stretch-Goals wird man aufdecken, wenn dieses Ziel erreicht ist.

Rewards für Unterstützer

Für die Realisierung der Rewards hat man sich Strictly Limited ins Boot geholt, die Sammlern hierzulande bestens bekannt sein dürften. Für 42 Euro seid ihr dabei, dann erhaltet ihr eine digitale PC-Version und Zugang zur Beta sowie eine „Tiny Tinkerer“-Discord-Rolle. Wer mehr ausgibt, bekommt mehr: Physische Version, Soundtrack, physisches Artbook, Vinyl und Shirts gehören zu den Rewards. Für 1.500 Euro könnt ihr euch mit eurem Foto in Toms Zimmer verewigen.

Tom ist der kleine, 10-jährige Junge, der zu seinem Geburtstag von seinem entfremdeten (aber liebenden) Vater einen kleinen Roboter zum Geburtstag geschenkt bekommt. Hier beginnt dann euer Abenteuer. Als der winzige Roboter begebt ihr euch auf eine aufregende Reise, die in Toms Zimmer beginnt und euch weiß Gott wohin führt.

Neben Co-Director Kenichi Nishi sind federführend viele weitere ehemalige Chibi-Robo-Entwickler beteiligt. Dazu zählen unter anderem Hiroshi Moriyama, Keita Eoto, Hirofumi Taniguchi sowie Hikarin und Hisashi Koshimizu. Hier könnt ihr die Kickstarter-Seite zur Kampagne finden.

Bildmaterial: koROBO, Tiny Wonder Studio